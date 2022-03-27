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الأحد، 27-03-2022 05:59 م

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

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 الوكيل الاخباري - افتتح مفتي عام المملكة، سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، اليوم الأحد، فعاليات الندوة العلمية "الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان"، نظمها المركز الجغرافي الملكي الأردني، بالتعاون مع دائرة الافتاء العام والجمعية الفلكية الأردنية.

وناقشت الندوة، التي عقدت في مبنى المركز الجغرافي، تحديد رؤية الهلال بناء على الأسس والمعايير والآراء الفقهية والفلكية، ومن خلال معايير واضحة ومبتكرة وضعها علماء الشريعة الإسلامية، وخبراء في علوم الفلك والفضاء.

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