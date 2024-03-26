ندوة علمية عن "المستجدات الطبية وأثرها على الصيام" في آل البيت

الوكيل الإخباري - نظمت كلية الشريعة في جامعة آل البيت بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان: "المستجدات الطبية وأثرها على الصيام".

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وقال أستاذ الصحة النفسية والعقلية في كلية الأمير سلمى للتمريض الدكتورة منار العزام، إن الصيام يعزز الحالة النفسية والعقلية والجسدية للصائم، ويحد من الآثار السلبية لبعض الأمراض، مشيرة إلى أن الصيام يساهم في تقليل الآثار الجانبية لأمراض السكري والضغط والأمراض النفسية كالكآبة والقلق وظهور هذه النتائج بشكل واضح يظهر بعد مضي 14 يوماً من الصيام.

بدوره، أكد عميد كلية الشريعة، الدكتور أنس مصطفى أبو عطا، فضيلة الصوم وأهميته كونها شعيرة عظيمة في ديننا الحنيف تهدف إلى تحقيق مبدأ التقوى وتهذيب النفس.



واستعرض مدير مديرية الدراسات والبحوث في دائرة الإفتاء العام، حسان أبو عرقوب، أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالمستجدات الطبية، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء العام تصدر كل عام كتيباً يوضح للصائمين الأحكام الفقهية المتعقلة بالصيام، ويشمل أهم ما يرد للدائرة من أسئلة واستفسارات حول القضايا الطبية وأثرها على الصوم كالحقن والعلميات الفحوصات والقطرات، مؤكدًا أنها تلجأ إلى الأطباء عند الحاجة للاستيضاح حولها لإصدار الفتوى التي لا تتناقض مع المعطيات العلمية الصحيحة.