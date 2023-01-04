ندوة عن الذكاء الاصطناعي بجامعة التكنولوجيا

الوكيل الاخباري - نظمت كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة "شاي" للذكاء الاصطناعي ندوة حول الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال.



وهدفت الندوة التي حضرها عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الدكتور منير بني ياسين ،اليوم الأربعاء، إلى تعريف الطلبة على آخر المستجدات في تكنولوجيا المعلومات وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، وأهمية الربط المستمر مع الصناعة.

اضافة اعلان