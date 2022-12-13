التكنولوجيا تحصد المركز الأول في مسابقة محاربي السايبر

الوكيل الإخباري- حصدت جامعة العلوم والتكنولوجيا مُمثلة بكُلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات المركز الأول في مسابقة محاربي السايبر، والتي أقيمت أخيرا بجامعة الحسين التقنية.

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وتضمنت المسابقة التي نظَّمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية على مدار يومين متتاليين 35 تحديًّا، وتقدَّم لها ما يقارب 750 متسابق ومتسابقة، تأهَّل منهم 200 مشارك ضمن 65 فريقًا، مثَّلوا أكثر من 20 جامعة ومدرسة على مستوى المملكة.



وشاركت جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدَّة فِرق حصلت على مراكز متقدمة، وتألَّف الفريق الفائز في المركز الأول في المرحلة المتقدمة "Net Cats" من الطلبة محمد الفلايلة ومحمد اعمير.



وأعرب عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، الدكتور منير بني ياسين، عن اعتزازه بتحقيق التقدم، مشيدًا بجهود الطلبة وسعيهم للمشاركة في مسابقات تدعم مسيرتهم العلمية وتصقل مهاراتهم العملية وتعزز روح الابتكار والإبداع لديهم.



حضر المسابقة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام محارمة، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، ونواب عن الشركات الراعية للبطولة، ومجموعة كبيرة من الهيئتين العاملتين في جامعة الحسين التقنية والمركز الوطني للأمن السيبراني، بالإضافة إلى فِرق الطلبة المشاركين من مختلف المدارس والجامعات الأردنية.

