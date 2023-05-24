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الأربعاء، 24-05-2023 04:01 م

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

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الوكيل الإخباري- نظم قسم الجغرافيا بكلية الآداب في جامعة اليرموك اليوم الأربعاء ندوة علمية عن "دور تكنولوجيا الفضاء في رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية في الأردن"، بالتعاون مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا.

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وقال عميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور موسى الربابعة خلال الندوة، إن أهمية انعقاد هذه الندوة تنبع من مشكلة نقص المياه في الأردن باعتبارها من التحديات التي تهدد التنمية المستدامة في ظل ظروف التغير المناخي، والتعريف بدور التكنولوجيا وعلوم الفضاء في رصد الآثار المترتبة على التغير المناخي وانعكاسها، وإيجاد الحلول الممكنة نظرا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


بدوره، عرض رئيس قسم الجغرافيا الدكتور محمد زيتون مجال التغير المناخي والموارد المائية والتقنيات الجغرافية، مبيناً تطلعات القسم في تعزيز دور تكنولوجيا الفضاء في دراسة الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة من خلال الشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية ذات العلاقة بما يعزز المعرفة لدى طلبة قسم الجغرافيا.


وبين الباحث في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا الدكتور قيس العمري دور تكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الايكولوجية للأراضي وادارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وخسارة التنوع البيولوجي.


من جهتها، تناولت مديرة النمذجة الرياضية في وزارة المياه الدكتورة منى ذهبية أثر التغير بالهطول المطري على الجريان السطحي باستخدام النماذج الهيدرولوجية، ونظام المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحوض السرحان الشمالي الواقع ضمن الإقليم الجاف شرق - وسط الأردن خلال الموسم المطري 2022- 2023.


وأوضحت الباحثة في التغير المناخي في مركز البحوث الزراعية الدكتورة مرام العبادي أثر التغير المناخي على الموارد المائية في الأردن، والاحتمال الكبير في وجود تهديدات أكثر خطورة.


من جانبها أشارت الدكتورة لآلىء السامرائي من كلية الحصن الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية إلى أن تغير المناخ قضية حساسة لها آثار كبيرة وواسعة النطاق على كوكبنا، ويؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار وأنماط الطقس، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات ما يزيد من مخاطر الفيضانات.


وبين أستاذ هندسة البيئة والموارد المائية في الجامعة الأردنية الدكتور عباس العمري أثر الطاقة والكربون على دورة المياه الحضرية في عمان، وأن انبعاثات الغازات الدفيئة المصاحبة لمياه الشرب غير الصالحة للشرب لإمدادات المياه في عمان تعادل انبعاثات غازات الدفيئة السنوية من حوالي 70 ألف سيارة ركاب نموذجية.

 




 

 


 

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