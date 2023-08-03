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الخميس، 03-08-2023 03:48 م

ندوة في باليرموك حول علوم الحاسوب

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 الوكيل الاخباري - نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، ندوة علمية متخصصة لطلبتها حول علوم الحاسوب المختلفة، تحدث فيها اثنان من خريجيها، بحضور عميد الكلية الدكتور قاسم الردايدة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وأكد الردايدة، أن الكلية وضمن خطتها الاستراتيجية تولى اهتماما بالتواصل مع خريجي الكلية للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من سوق العمل، لإفادة طلبة الكلية وتطوير الخطط الدراسية لتتواءم مع التطورات الحديثة والسريعة في سوق العمل ومجال البحث العلمي واستخداماته في المجالات الصناعية المختلفة.

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