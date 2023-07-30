"اليرموك": توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية

الوكيل الاخباري- وقعت جامعة اليرموك من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية ثلاث مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية، بهدف تنفيذ الدراسات البحثية المحكمة وتنفيذ جملة من البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية التي تخدم الطلبة والمرأة وأبناء المجتمع المحلي بشكل عام.

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ووقع رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، هذه المذكرات منفصلة مع رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري ومديرة مكتب جمعية الخطة الدولية في الأردن حميدة جهامه، وممثلة الاتحاد اللوثري الخيري أميرة خميس.

أولى هذه المذكرات كانت مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، وتنص على التعاون لإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة ميدانية من أجل بناء قدرات الطلبة وأبناء المجتمع المحلي لرفع التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المحلي وحسب الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.



كما ونصت المذكرة على المساهمة في تشجيع الشباب لتنفيذ مبادرات شبابية تطوعية وتوعوية لخدمة المجتمع بمختلف الأنشطة البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية بعد القيام بمقابلتهم والموافقة عليهم، إضافة إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية في مختلف المجالات التي تهم المجتمع.



وفيما يخص موضوع التربية الإعلامية والمعلوماتية، نصت المذكرة على تعاون الجمعية مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية لعقد دورات تدريبية للفئات المستهدفة من هذه الدورات التدريبية.



المذكرة الثانية، كانت مع جمعية الخطة الدولية "بلان انترناشيونال"، وتشير إلى التعاون لتنفيذ مشروع "جاهزون للغد"، الذي يستهدف طلبة الجامعة ممن هم في مستوى السنة الثالثة والرابعة، ممن يمتلكون الرغبة والاهتمام بموضوعات الريادة والأعمال، على أن يلتزم الطلبة بإنهاء الجلسات التدريبية المتفق عليها وغيرها من المعايير.

