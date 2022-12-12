"نسبة عالية" من حافلات شاركت في إضراب وسائل النقل العام عادت للعمل

الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب الباصات، عبد الرزاق الخشمان، الاثنين، إن "نسبة عالية" من الحافلات التي شاركت في إضراب وسائل النقل العام عادت للعمل، بعد التوصل إلى "اتفاق" على استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لجميع أنماط نقل الركاب في الأردن.



واعتبر الخشمان عبر قناة المملكة، أن "مشكلتنا أن المحروقات هي جزء من الكلفة التشغيلية، والمحروقات تشكل 35% من الكلفة التشغيلية".



والأحد، أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن توصلها إلى اتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والتكسي على "استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لجميع أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة".



وإثر ذلك، تقرّر وقف جميع أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في هذا القطاع، اعتبارا من الاثنين، مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة 3 أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريا.



الخشمان علق على الإضراب قائلا: "حاليا الوضع تقريبا 80% من الإخوان (سائقو الباصات) عادوا للعمل، وهناك حركة 20-25% تتفاوت، لكن النسبة الأعلى عادت للعمل، على أن يعود قسم غدا (الثلاثاء) وتحل الأمور".



وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل، ماهر أبو السمن، قال من جانبه، إن الجهة الرسمية الوحيدة التي تستطيع الحكومة التعامل معها هي نقابة أصحاب السيارات الشاحنة.

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