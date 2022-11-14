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الإثنين، 14-11-2022 11:49 ص

انطلاق المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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الوكيل الإخباري - تعقد غرفة صناعة الأردن فعاليات المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوم غد الثلاثاء، بعنوان "الحوار بين أصحاب العمل والعمال: نحو سياسات سوق عمل فعالة" تحت رعاية وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن.

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وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أهمية محور العمل والعمال وارتباطهم الوثيق بالقطاع الصناعي، وأننا ننظر كأصحاب عمل للعمالة كعنصر رئيس لا غنى عنه في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن تفكيرنا اليوم يتركز في محور سياسات سوق العمل، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية الداعمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


وأوضح أن الغرفة تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل لأنها تعتبر جزءا هاما من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن المساهمة في خفض معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

 

 




 

 


 

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