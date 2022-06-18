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السبت، 18-06-2022 01:36 م

نقابة الألبسة: لا رفع على الأسعار خلال عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علاّن، إن ارتفاع أسعار الشحن البحري لشهر حزيران الحالي قد تنعكس على أسعار الألبسة بنسبة تقدر 5%.

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وأوضح علان في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الشحن البحري ارتفعت بنسبة 90% لشهري أيار وحزيران مقارنة بشهر نيسان الماضي.


ونوه أن التاجر سيتحمل ارتفاع كلف الشحن ولن ينقلها إلى المستهلك بسبب ركود الأسواق وتراجع الحركة الشرائية مع زيادة الإقبال على الطرود البريدية.


وبشأن ملابس عيد الأضحى أكد أن الأسعار ستكون منطقية ولن نشهد ارتفاعات مضيفا أن بضائع العيد تصل تدريجياً إلى المملكة .


وحذر علان الشراء إلكترونيا من علامات تجارية مزيفة من خارج البلاد . 


 




 

 


 

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