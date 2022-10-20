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الخميس، 20-10-2022 03:48 م

نقابة الصحفيين تثمّن رفع سعر الإعلان الحكومي

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الوكيل الإخباري - ثمّن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين قرار مجلس الوزراء برفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميَّة في الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة، لتصبح ديناراً واحداً عن كل كلمة، بدلاً من 55 قرشاً.

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ووصف المجلس، في بيان له، اليوم الخميس، القرار بالخطوة الإيجابية والمهمة في سياق الجهود المبذولة للتخفيف من الأعباء المالية للمؤسسات الصحفية، مطالباً الحكومة بأن تذهب الزيادة كاملة من دون نقصان، للمؤسسات الصحفية وحدها، بعيداً عن وكلاء الإعلان؛ لتتمكن من الاستمرار والاستقرار في ظل تحديات مالية صعبة.


ويأمل المجلس أن يسهم القرار الحكومي في إحداث حالة من الاستقرار في الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية، تنعكس إيجاباً على تحسين مداخيل الزملاء والزميلات، وتجويد العمل الصحفي.


واعتبر البيان أن ما قامت به الحكومة الأردنية تجاه الصحف الورقية يعد انتصارا للمهنية الصحفية ووفاء لالتزامها بدعم مهنة تحمل في تفاصيلها تاريخ الوطن وتوثق مسيرته.


ويرى البيان أن استجابة الحكومة لمطالب النقابة والصحفيين بدعم الصحف الورقية يعتبر طوق نجاه لتواصل الصحف والمؤسسات الإعلامية مسيرتها في التطوير و التحديث والاستدامة، وتمكين الصحفيين من الاستمرار في أداء واجباتهم الوطنية وضمان مستقبلهم.


ودعا المجلس إلى مواصلة الجهود والإجراءات التي من شأنها دعم الإعلام الأردني وضمان استمرارية الصحف اليومية في أداء دورها الوطني وحمل رسائل الدولة الأردنية إلى المواطنين والعالم أجمع، ولا سيما أن برنامج الاستدامة الوطني على وشك الانتهاء.

 




 

 


 

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