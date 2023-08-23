نقابة الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

الوكيل الإخباري - صادق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على محضر لجنة تحكيم جائزة الحسين للإبداع الصحفي، التي رفعت نتائج الفائزين بالجائزة لمجلس النقابة عن الأعمال المنشورة خلال العام 2022.

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وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم منح جائزة الصحافة المكتوبة (ورقياً وإلكترونياً) في بند التقرير الصحفي أو القصة الإخبارية للزميل حازم الصياحين، كما منحت اللجنة جائزة الصحافة المكتوبة (ورقياً وإلكترونياً) في بند التحقيق الصحفي أو المقابلة الصحفية للزميلة علا الطبخة، المنشور في صحيفة الغد.

وأضاف البيان أنه تم منح جائزة الصحافة المكتوبة (ورقياً وإلكترونياً) في بند المقال الصحفي للزميل رمزي الغزوي، المنشور في صحيفة الدستور.



وعن جائزة الإعلام المرئي أو المسموع بند القصة الإخبارية أو التقرير الإخباري أو الحوار الإذاعي والتلفزيوني، تم منحها للزميل خالد قبيلات، المنشور في التلفزيون الأردني.



أما جائزة الصورة الصحفية، منحت للزميل محمد القرالة، المنشور في صحيفة الغد.



وأشار البيان إلى حجب جائزتي صحافة البيانات والموبايل والقدس (الأعمال الصحفية والإعلامية التي تظهر مكانة القدس عربياً وإسلاميا وعالمياً) لعدم التأهل وعدم وجود منافس.



يشار إلى أن لجنة الجائزة كانت برئاسة الزميل نبيل غيشان، وعضوية الزملاء، تريز حداد، وزياد الرباعي، وحسين نشوان، والدكتور زهير الطاهات، وعبد الناصر الجعفري، وعطاف العمري.