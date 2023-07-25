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الثلاثاء، 25-07-2023 07:31 م

ورشة تعريفية بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

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الوكيل الإخباري - نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.

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وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة الدكتور سامر سمارة، إن الجائزة تعتبر فرصة لتسهيل التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال التطبيقات الذكية، داعياً الطلبة إلى المشاركة فيها لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس يخدم الوطن ومستقبله والتأثير إيجاباً في مجتمعهم.


من جهتها، أكدت ريم يغمور من مؤسسة ولي العهد، أن المؤسسة تعمل ضمن استراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي الجاهزية للعمل والريادة، والقيادة، والمواطنة، وأنها تُشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب وتوفير الفرص المميزة لهم، لافتة إلى أن الجائزة تجسد الشراكة بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد الرقمي، وتستهدف طلبة الجامعات الأردنية وخريجي مبادرة مليون مبرمج أردني.


وبينت أن الجائزة تهدف في دورتها الثالثة، إلى تحفيز طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لاستحداث خدمات حكومية سهلة ومبسطة وتشجع الإبداع والابتكار، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها وتعزيز العلاقة بين طلبة الجامعات والجهات الحكومية من خلال العمل على إشراكهم في تطوير حلول تسهل رحلة المتعامل وتعزز جودة حياة المجتمع.


بدورها، أكدت مدير إدارة الاستثمار والريادة بالوكالة في وزارة الاقتصاد الرقمي ليزا الحباشنة، أن الوزارة أطلقت الجائزة بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وضمن التعاون الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بدورتها الثالثة، مشيرة إلى أنها جائزة سنوية تهدف إلى تحفيز الشباب وتشجيع طلبة الجامعات على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لتطوير واستحداث خدمات حكومية سهلة ومبسطة.


وأوضحت أن الجائزة تستهدف سنويا عددًا من القطاعات المهمة للتركيز عليها من قبل الطلبة، مبينة أنه تم خلال هذه الدورة استحداث بعض القطاعات التي يمكن للطلبة التقديم عليها تماشياً مع الخطة الوطنية لرؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق أعلى مستوى من التكامل في تنفيذ النتائج المطلوبة.


ودعت الطلبة إلى أن يكونوا شركاء في التغيير نحو الأفضل من خلال اطلاعهم على رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال واستراتيجية الذكاء الاصطناعي لتكون مصدر إلهام لهم في إيجاد حلول للتحديات التي تم تعريفها ضمن العديد من القطاعات.


وكان ساطع مبيضين، وازدهار بني ياسين، من إدارة الاستثمار والريادة في وزارة الاقتصاد الرقمي، قدما عرضاً توضيحيا للطلبة للجائزة بدورتها الثالثة ونموذجها المعتمد للتقدم وآليات وشروط المشاركة فيها .

 

 




 

 


 

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