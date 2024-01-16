نقابة الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24.



وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.

اضافة اعلان



ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2024/1/22 مصطحبين معهم الوثائق التالية:



- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول

- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة

- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية

- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار

