نقابة الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24.
وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.
ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2024/1/22 مصطحبين معهم الوثائق التالية:
- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية
- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار