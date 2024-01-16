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الثلاثاء، 16-01-2024 07:32 ص

نقابة الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

دواء


الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24.

وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن  تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.

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ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2024/1/22 مصطحبين معهم الوثائق التالية:


- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية 
- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار


 




 

 


 

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