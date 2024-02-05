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الإثنين، 05-02-2024 12:23 م

نقابة المحامين ونظيراتها العربية تبدأ بملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة

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الوكيل الإخباري - تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

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وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في تصريح اليوم الاثنين، إن البلاغ قدم يوم الجمعة الماضي، في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".


وأضاف أن البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل.


وأشار أبو عبود، إلى أن البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير، بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني.


وبين أن البلاغ جاء تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).


وضم الفريق الدولي نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين.

 




 

 


 

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