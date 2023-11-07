نقابة المعاصر تتوقع سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم

الوكيل الاخباري-

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توقع الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون المهندس محمود العمري إن سعر تنكة زيت الزيتون للموسم الحالي (90) ديناراً، وحسب على العرض والطلب ونوعية الزيت.وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن كميات زيت الزيتون المتوقعة لهذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي والحاجات التصديرية التقليدية متوقعا أن ترتفع كميات الزيت 30% مقارنة بالموسم الماضي.وأشار إلى أن ذروة الاقبال على معاصر الزيتون ستكون نهاية الأسبوع الحالي.ودعا المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من خلال المعاصر ومن خلال الجهات والمؤسسات الموثوقة والابتعاد عن شراء الزيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.