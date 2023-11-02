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الخميس، 02-11-2023 08:43 م

تنويه هام للمواطنين بشأن زيت الزيتون

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الوكيل الاخباري - تواصل المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون، وسلسلة تداوله بالتزامن مع موسم 2023.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن الحملة تشمل إجراءات احترازية واستباقية نفذتها المؤسسة قبل بدء الموسم، وخطة رقابية أثناء الموسم، وخطة توعوية بالإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة، إضافة إلى متابعة الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة/ مديرية المناطق وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تنفذ جولات تفتيشية على أماكن بيع زيت الزيتون للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، كما تجري فحوصات عشوائية في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات.

وأوضح ، أن الحملة تتيح خدمة الفحص السريع الأولي لزيت الزيتون مجانا للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة من خلال فروع المؤسسة المزودة بالمواد والأدوات اللازمة لإجراء الفحص، وفي حال ثبت غش عينة زيت الزيتون أو الشك بالنتيجة يتم إرسال العينات إلى مختبرات المؤسسة .

وتركز الحملة على توعية المواطنين بضرورة الشراء من مصادر معلومة ومرخصة من قبل الجهات الرسمية وخاضعة لرقابتها، وعدم الشراء من المصادر المجهولة والصفحات الإلكترونية، خاصة في حال بيعها بسعر أقل من التسعيرة المعلن عنها وتشجيع المواطنين على زيارة فروع المؤسسة لإجراء الفحص المجاني.

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