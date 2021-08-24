نقيب الالبسة لـ الوكيل :نتوقع ارتفاع أسعار الملابس الشتوية 10%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع نقيب تجار الأحذية والألبسة منير أبو دية ارتفاع أسعار الألبسة الشتوي خلال فصل الخريف و الشتاء بنسبة قد تصل إلى 10% وذلك في حال تم رفع أسعار الشحن البري.

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وأشار أبو دية اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري " إلى ارتفاع أسعار البضائع 5% خلال الفترة الماضية تأثرا بارتفاع أسعار الشحن .



وأكد وصول البضائع الشتوية إلى ميناء العقبة من بداية أيلول إلى بداية شهر تشرين الأول مع بدء الموسم الشتوي.

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