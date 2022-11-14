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الإثنين، 14-11-2022 06:30 م

نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي

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الوكيل الاخباري - قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إن خطاب العرش وضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بالتركيز على النهوض بالأطر السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن.

وأشار إلى أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش، أهمية العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل؛ للإسهام في تقليل معدلات البطالة خاصة عند الشباب، والعمل بشكل كامل على إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في بناء دولة حديثة أساسها العمل الجاد والتشاركية بين الجميع ضمن أطر القانون.

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