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الإثنين، 23-05-2022 04:53 م

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي 4 %

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الوكيل الإخباري- نمت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء بنسبة 4 %  خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار الذي سبقه.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو انه وصل عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر نيسان إلى 5278 رحلة جوية مقارنة مع 5076 رحلة في شهر آذار الماضي، و 2245 رحلة خلال شهر نيسان من العام الماضي.

وأضاف مستو أن عدد الرحلات اليومية في شهر نيسان، وصل إلى 176 رحلة مقارنة مع 75 رحلة قادمة ومغادرة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.


 




 

 


 

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