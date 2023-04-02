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الأحد، 02-04-2023 11:29 ص

هام لشركات النقل السياحي المتخصص بشأن الإعفاءات الجمركية والضريبية

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الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم النقل البري، شركات النقل السياحي المتخصص الراغبة بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاءات الجمركية والضريبية، إلى مراجعة الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.اضافة اعلان


وحول تمديد المهلة الممنوحة لتجديد ترخيص حافلات النقل السياحي المصنوعة سنة 2006 وما بعدها، أشار مدير الهيئة، عبدالرحيم الوريكات، إلى رفع مسودة تعديل النظام وفقاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء المشار إليه حتى صدور النظام المعدل لنظام النقل السياحي.

ووافق مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين، على تجديد العمل بقراره السابق المتعلق بالإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل السياحي المتخصص، ومنح الشركات مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاعها للحافلات من "موديل 2006 فما فوق".

 




 

 


 

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