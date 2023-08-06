الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

3454 متقدماً للمشاركة ببرنامج تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع السياحي

وظائف شاغرة بعقود شاملة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

شركس: 1.7 مليار دينار قروض وتسهيلات اضافية قدمتها البنوك في الأردن خلال 6 أشهر

الشوبكي : توجيهات من جلالة الملك لدعم المتقاعدين العسكريين

لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تقر معدّل قانون السير

الطاقة للمواطنين: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% شهرياً بهذه الطريقة

الأحد، 06-08-2023 12:39 م

هام لكافة الصيادلة في الأردن.. إجراء دراسة اكتوارية لصندوق تقاعد النقابة

365399591_600351645612075_3279745085407996338_n


الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة الصيادلة الأردنية اتفاقية لإجراء دراسة إكتوارية لصالح صندوق تقاعد النقابة، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مدير مركز التدريب والاستشارات الدكتور قيس البطوش وعن نقابة الصيادلة نقيبها الدكتور محمد العبابنة.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة إن صناديق التقاعد التابعة للنقابات تمثل همّ عام وليس همّ خاص، ويجب الاهتمام بها والمحافظة على استدامتها المالية لتأدية رسالتها بالمجتمع ولمنتسبيها الحاليين والمستقبليين، مبيناً أن مثل هذه الصناديق في دول العالم المتقدم على الرغم من أن لديهم أنظمة تقاعد متقدمة إلا أن هناك اهتمام بأنظمة التقاعد المتعلقة بالتخصصات لكونها تعتبر أنظمة تقاعد تكميلية.

وأكد الطراونة على أن هذه الصناديق والأنظمة التقاعدية التكميلية الهدف منها تعزيز الحماية للأسر والأفراد، وتوفير دخل إضافي لهم يضاف لدخلهم المستحق من أنظمة التقاعد بالمملكة، مبيناً بأن هذه الصناديق أيضاً لها طابع إنساني ويتمثل ذلك جلياً برواتب الوفاة التي توزع على الورثة والأيتام في حال وفاة المشترك وهم الفئة الأكثر حاجة في المجتمع، وكذلك في حالات عجز المشترك كلياً وعدم قدرته على العمل.

وأضاف إن نهج مؤسسة الضمان الاجتماعي الشراكة ومدّ يد التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني، مبدياً استعداد المؤسسة بإنجاز الدراسة الإكتوارية لصندوق النقابة وتسخير كافة خبرات المؤسسة بالمجال الإكتواري لتساعد صُناع القرار بالنقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استدامة صندوقهم التقاعدي.

من ناحيته تطرق نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة إلى حرص نقابة الصيادلة في توفير الحياة الكريمة لمنتسبيها بعد التقاعد وحرص النقابة على ديمومة واستمرار صندوق التقاعد لمواجهة الالتزامات المترتبة على الصندوق، مثمناً دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمؤسسة أردنية رائدة في توفير الحياة الحرة والكريمة للمواطن الأردني تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وأعرب العبابنة عن أمله بتنفيذ الدراسة الإكتوارية لصندوق التقاعد العائد للنقابة والخروج بتوصيات محددة قابلة للتطبيق تعمل على ضمان ديمومة الصندوق وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى من وجوده وهو توفير الحياة الكريمة لمنتسبي الصندوق على المدى البعيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

be6d5f4fd81bccd027232e047c159a09

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

60063976_101

حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

1202330121436629470650

تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

64cf7e8a0e0b1

3454 متقدماً للمشاركة ببرنامج تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع السياحي

download (1)

الفلكي مجاهد: عاصفة شمسية تؤثر على الأرض في هذا الموعد !

أخبار متعلقة
82023311317525857087

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

7202315113943351790243

بيان هام من الضمان الاجتماعي للمغتربين الأردنيين وربات المنازل بشأن الرواتب التقاعدية

64a9c07e582e7

رئيس مجلس الأعيان: التحديات الاقتصادية تشكل أولوية وطنية عند الملك

5585

تقرير: 3.9 مليون فقير في الأردن

498273

منحة بـ 4.7 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البلديات في الأردن

358536609_808327347351092_3014272163031505897_n

طالب أردني يكتب القرآن كاملا بخط يده -صور