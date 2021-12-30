هام للأردنيين من حملة جواز السفر الأمريكي.. تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن عن السماح لرعاياها الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم بعد الأول من كانون الثاني 2020 استخدامه للعودة إلى أمريكا مباشرة حتى نهاية آذار 2022. اضافة اعلان





وقالت السفارة إن شروط استخدام جواز السفر منتهي الصلاحية أن يكون حامله أمريكي، ويريد العودة من الخارج إلى أمريكا أو الأراضي التابعة لها مباشرة، أو أن يكون في عبور ترانزيت قصير المدة "رحلات ربط" من خلال دولة أجنبية على الرحلة المباشرة إلى أمريكا أو الأراضي التابعة لها.



وأضافت أن مدة الجواز منتهي الصلاحية يجب أن تكون في الأصل 10 سنوات، أو أن يكون عمر حامله 15 سنة أو أقل عند إصداره في حال كانت صلاحيته 5 سنوات.



وشددت على ضرورة أن يكون جواز السفر بحوزة الشخص وأن يكون غير تالف أو تم تغييره أو تعديله.



وأوضحت أنه في حال أراد حامل جواز السفر منتهي الصلاحية المغادرة من أمريكا إلى أي وجهة دولية، أو السفر إلى دولة أجنبية لمدة تزيد عن رحلات العبور في مسار العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الأراضي التابعة لها، أو اذا كان محدود الصلاحية، أو ذو اصدار خاص كالدبلوماسي يحظر عليه السفر باستخدامه، كما يمنع استخدامه في حال كان تالفاً أو معدلاً أو مغيراً أو ليس بحوزة الشخص.



ونوهت إلى أن الوقت الحالي لإصدار جواز السفر في الولايات المتحدة الأمريكية قد يأخذ من 8 - 11 أسبوعا، ويستطيع مقدمو الطلبات في الولايات المتحدة الأمريكية التقديم للخدمة العاجلة من خلال دفع 60 دولارا أمريكيا إضافيا. كما يستطيعون التقديم إلى 1-2 يوم توصيل مقابل رسوم إضافية.



ولفتت إلى أن جوازات السفر المنتهية الصالحة لمدة 10 سنوات بإمكان حامليها تجديدها عن طريق البريد بدلاً من الحضور الشخصي.