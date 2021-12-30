الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

مهيدات يفتتح مكتباً للغذاء والدواء في تجارة عمان

الارصاد لـ الوكيل : امطار في أغلب مناطق المملكة وتحذير من السيول يوم الجمعة

انطلاق فعاليات نادي القرآن الثقافي بنسخته الثانية في جدارا

دراسة دنماركية: الجرعة المعززة تبطئ انتشار أوميكرون

وزارة البيئة والمركز الوطني للعدالة البيئية يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة المائية

نمو اقتصاد الأردن 2.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي

لجنة الاوبئة تكشف سبب عدم دخول إصابات اوميكرون للمستشفيات

3.1 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهراً الأولى من 2021

هام للأردنيين من حملة جواز السفر الأمريكي.. تفاصيل

الضمان : مليون و(409) آلاف مؤمناً عليه فعّالاً لنهاية عام 2021

الخميس، 30-12-2021 06:30 م

هام للأردنيين من حملة جواز السفر الأمريكي.. تفاصيل

1-14


الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن عن السماح لرعاياها الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم بعد الأول من كانون الثاني 2020 استخدامه للعودة إلى أمريكا مباشرة حتى نهاية آذار 2022.اضافة اعلان


وقالت السفارة إن شروط استخدام جواز السفر منتهي الصلاحية أن يكون حامله أمريكي، ويريد العودة من الخارج إلى أمريكا أو الأراضي التابعة لها مباشرة، أو أن يكون في عبور ترانزيت قصير المدة "رحلات ربط" من خلال دولة أجنبية على الرحلة المباشرة إلى أمريكا أو الأراضي التابعة لها.

وأضافت أن مدة الجواز منتهي الصلاحية يجب أن تكون في الأصل 10 سنوات، أو أن يكون عمر حامله 15 سنة أو أقل عند إصداره في حال كانت صلاحيته 5 سنوات.

وشددت على ضرورة أن يكون جواز السفر بحوزة الشخص وأن يكون غير تالف أو تم تغييره أو تعديله.

وأوضحت أنه في حال أراد حامل جواز السفر منتهي الصلاحية المغادرة من أمريكا إلى أي وجهة دولية، أو السفر إلى دولة أجنبية لمدة تزيد عن رحلات العبور في مسار العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الأراضي التابعة لها، أو اذا كان محدود الصلاحية، أو ذو اصدار خاص كالدبلوماسي يحظر عليه السفر باستخدامه، كما يمنع استخدامه في حال كان تالفاً أو معدلاً أو مغيراً أو ليس بحوزة الشخص.

ونوهت إلى أن الوقت الحالي لإصدار جواز السفر في الولايات المتحدة الأمريكية قد يأخذ من 8 - 11 أسبوعا، ويستطيع مقدمو الطلبات في الولايات المتحدة الأمريكية التقديم للخدمة العاجلة من خلال دفع 60 دولارا أمريكيا إضافيا. كما يستطيعون التقديم إلى 1-2 يوم توصيل مقابل رسوم إضافية.

ولفتت إلى أن جوازات السفر المنتهية الصالحة لمدة 10 سنوات بإمكان حامليها تجديدها عن طريق البريد بدلاً من الحضور الشخصي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202130151813572721999

مهيدات يفتتح مكتباً للغذاء والدواء في تجارة عمان

d

انطلاق فعاليات نادي القرآن الثقافي بنسخته الثانية في جدارا

1120213091633773456026

وزارة البيئة والمركز الوطني للعدالة البيئية يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة المائية

12202130124547917325192

لجنة الاوبئة تكشف سبب عدم دخول إصابات اوميكرون للمستشفيات

1220213095658233416807

الضمان : مليون و(409) آلاف مؤمناً عليه فعّالاً لنهاية عام 2021

270687757_287374906764687_9107456605172059698_n

الصحة تفتتح مركز صحي معان الشامل بتكلفة مليون دينار - صور

أخبار متعلقة
السفير-هنري-ينذر-الأردن-قبل-حضوره...-730x438-1

السفير الأمريكي: “الطاقة مقابل المياه” اتفاق تجاري ولم نتدخل

Y5ZYUzQUNbUYWUcrZKe0XWaq1kdCt9Am6CbFgF1I

مصدر: لا علاقة بين اجتماع الخرابشة وشركات محلية باتفاقية إعلان النوايا

كيف_تكون_محاسباً_قانونياً

لماذا عُطِّلت المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة ومن المسؤول؟!

M63A1570

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

8d5ed0b6a9502fa07b61382e5d41091b

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

640

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم