هام من التعليم العالي لحاملي الشهادات الجامعية غير الأردنية

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني وبالتعاون مع مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة منصة إلكترونية جديدة يمكن من خلالها تقديم طلبات إلكترونية لاحتساب المعدل وتحديد التقدير للشهادات الجامعية غير الأردنية، والتي لا يظهر فيها معدل الطالب ولا يتم أيضاً فيها تحديد التقدير.

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ويمكن للطالب من خلال هذه المنصة تقديم طلب إلكتروني، وإدخال جميع البيانات الشخصية والأكاديمية مع تحميل صور مصدقة عن وثائقه الجامعية، وبشكل مجاني دون أن يترتب على الطالب تسديد أي رسوم مالية، كما لا يحتاج للحضور إلى حرم الوزارة.



وبعد استلام اللجنة المعنية في الوزارة للطلب يتم مراجعة الوثائق المرسلة معه وتدقيقها، واستصدار وثيقة للطالب تحدد معدله الجامعي وتقديره، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للطالب بإنتهاء تجهيز طلبه والطلب منه مراجعة مديرية مؤسسات التعليم العالي لاستلام الوثيقة الأصلية التي تحدد معدله وتقديره في الشهادة الجامعية غير الأردنية.



وتجدر الإشارةً إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال حوسبة جميع الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد والمال، علماً بأن أكثر من 98% من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي خدمات محوسبة.

وللدخول إلى هذه المنصة الرجاء استخدام الرابط التالي: (هنا)

