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الخميس، 08-12-2022 11:31 ص

هام من الدفاع المدني حول المدافئ

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الدفاع المدني نصائح هامة للتعامل مع المدافئ خلال فصل الشتاء.

وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المدافئ نعمة فلا تجعلوها نقمة، لافتة إلى أنه يجب الحرص على اتباع إرشادات محددة لتلافي وقوع أي حوادث.

وأضافت أن يجب تجنب تعبئة المدفأة بالوقود وهي مشتعلة، وعدم استخدام المدافئ للطهي أو تسخين الماء، وتفقد الخرطوم الواصل بين المدفأة وجسم الأسطوانة.

كما دعت المديرية إلى عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى للمحافظة على مستويات الأكسجين فيها.

وشددت على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي تلافيا لوقوع حوادث الاحتراق أو الاختناق والتي تزداد خلال الشتاء.

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