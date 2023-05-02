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الثلاثاء، 02-05-2023 03:30 م

هام من ديوان الخدمة حول بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الصحة

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الوكيل الإخباري - أعلن أمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة أن الديوان ولغايات اتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة وفقا لإعلان وظائف (الفئة الثالثة) الصادر عن وزارة الصحة والمنشور في الصحف اليومية بتاريخ 13/2/2023 ، الاطلاع على نقاطهم التنافسية والية احتسابها (مجموع النقاط التنافسية) وفقاً لمؤهلاتهم العلمية والدورات التدريبية وشهادات التدريب المهني المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة (2/5/2023 ولغاية نهاية يوم 4/5/2023) من خلال الرابط الالكتروني الاتي: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/

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وبين الخلايلة أنه بامكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول الى الرابط الالكتروني والاطلاع على حالة الطلب المقدم من قبلهم ، وعدد النقاط التنافسية المحتسبة، وفي حال وجود ملاحظات أو اعتراض ارسالها من خلال نفس الرابط الالكتروني، مضيفاً انه في حال دخول المتقدمين لشاشات البيانات يمكنهم الاطلاع على الالية المعتمدة لاحتساب النقاط التنافسية

 

وبين أنه لن يتم استلام أي ملاحظات او اعتراضات ورقيا أو بعد انتهاء هذه المدة، وأن فترة الاعتراض لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، والهدف من هذا الإجراء هو تدقيق البيانات من خلال المتقدمين ليتمكن ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة الملاحظات من استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف .

 

أما عن عدد الوظائف بين الخلايلة أن عدد الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الصحة قد بلغ (57) وظيفة موزعة كما يلي (سائق محورين عدد 45، طابع ذكور عدد 2 واناث عدد 3، صانع أحذية طبية 2، خازن عدد 5) وقد بلغ عدد المتقدمين للتنافس على هذه الوظائف (3062) متقدماً .

 




 

 


 

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