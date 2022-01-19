أكثر من 400 ألف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري - بلغ المجموع الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 400688 عدادا.

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ووفق بيانات، أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الأربعاء، شكل الأردنيون 63ر98 بالمئة من المجموع الكلي، وهم “المستفيدون من المكرمة الملكية 42ر2 بالمئة، المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية 14ر14 بالمئة، الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 39ر1 بالمئة”.



كما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 3ر1 بالمئة، في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 07ر0 بالمئة.



وتلقى الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 829 ملاحظة واستفسارا وشكوى، جرى التعامل مع بعضها واستكمال التعامل مع بقية الشكاوى.



كما تعامل مركز الاتصال الوطني مع 13048 استفسارا.