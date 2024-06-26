الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر بغزة: الآلاف من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة

الى كم وصل سعر أونصة الذهب عالميا الأربعاء؟

الامن : هذا سبب أزمة السير داخل نفق صويلح وجسر دوار المدينة

هل سيطرأ تغيير على فواتير كهرباء منازل الاردنيين الشهر القادم ؟

جامعات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

مشاهد قاسية .. كلب بوليسي إسرائيلي يهاجم مسنة نائمة في قطاع غزة

موقع إسرائيلي: الجيش يعاني جراء نقص الجنود

المملكة على موعد مع منخفض سطحي حراري

3 شهداء و12 جريحا في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

وفيات الأربعاء 26/ 6/ 2024

الأربعاء، 26-06-2024 08:35 ص

هل سيطرأ تغيير على فواتير كهرباء منازل الاردنيين الشهر القادم ؟

6202424183055821720829


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية تموز المقبل على بعض القطاعات، وصولا إلى القطاعات كافة بما فيها القطاع المنزلي.

اضافة اعلان

 

بدورها اكدت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أنّ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي ستطبق في بداية تموز المقبل لن تشمل القطاع المنزلي قبل عام 2025 .

 

 

وكانت الهيئة بدأت بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتبارا من 28 أيار 2023 على بعض القطاعات، وتعني التعرفة المرتبط بالزمن إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.

 

وتقسم التعرفة الجديدة اليوم إلى 3 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية، وخارج أوقات الذروة)، والتي تشمل قطاع شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

وحددت أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 كما يلي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 120 فلسا، شحن المركبات/المنزلي 150 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 فلسا دون عمولة.
وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 80 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 90 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 فلسا بدون عمولة.

وذروة جزئية من الساعة 14:00 إلى 17:00 ومن الساعة 23:00 إلى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 117فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 فلسا دون عمولة، مع الإشارة إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن قيم وفترات جديدة لهذه التعرفة.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520241475226518202763

الامن : هذا سبب أزمة السير داخل نفق صويلح وجسر دوار المدينة

عمل2

جامعات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

1719345162934

بلدية بني عبيد تبحث إنشاء محطة تحويلية لفرز النفايات

1719345953400

بلدية الكرك تضبط معملا يصنع منظفات مخالفة لشروط السلامة العامة

47474

هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج إدارة الخدمات الحكومية

image (23)

ولي العهد ينشر لقطات جديدة من حفل تخرج مرشحي الطيران - فيديو

أخبار متعلقة
6202424183055821720829

تنويه هام بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة في الاردن

6202412135232817724813

تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الاردن الشهر القادم

1718376522680

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

atik-yonetimi-nedir66502

ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالبلقاء التطبيقية

466919_1_1662024020

الطاقة للأردنيين: اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة حتى لا ترتفع فواتير الكهرباء

85315_5_1579609565

افتتاح الورشة العلمية الأردنية 13 لمستخدمي ضوء السنكروترون