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هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

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السبت، 29-04-2023 03:17 م

هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم بيع المسلم لأرضه من أجل توفير نفقات الحج.

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إنه يجب بيع الأرض التي تستغل للزراعة من أجل توفير نفقات الحج؛ لأن وجودها احتياط للنفقة في المستقبل، والحج واجب عليه في الحال.


وأشارت إلى أن هناك قول آخر مرجوح بعدم وجوب بيع الأرض من أجل نفقات الحج، وذلك في المذهب الشافعي، وهي: قال في "مغني المحتاج" (1/465): "ويلزم من له مستغلّات يحصّل منها نفقة أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصحِّ.. والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين". والله أعلم.

 


 




 

 


 

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