مهم من الأوقاف حول تصاريح الحج

الوكيل الإخباري - دعت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين ممن سجلوا تسجيلا أوليا للحج لهذا العام، من مواليد 1/7/1950 ولغاية تاريخ 31/12/1950 لاستلام تصاريحهم خلال يومين فقط.

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وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، أن تسليم التصاريح سيجري في مديريات الأوقاف في جميع محافظات وألوية المملكة، ومسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في منطقة العبدلي اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء، وحتى يوم الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن ساعات العمل اليومية تبدأ من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.