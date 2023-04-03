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الإثنين، 03-04-2023 07:41 م

الإفتاء توضح حول تناول أدوية لسد الشهية في رمضان

أضرار_وفوائد_حبوب_سد_الشهية


الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول تناول أدوية لسد الشهية في رمضان.

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وقالت الإفتاء، في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إنه لا مانع من تناول الأدوية التي تقلل من الشعور بالجوع، ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام، خصوصًا ممن يجد في نفسه مشقة كبيرة من الجوع، ويخشى أن يؤدي ذلك إلى إفطاره، على أن لا يترتب على أخذها مضار صحية، لذا لا بد من استشارة الطبيب الثقة في ذلك. 

 

وأشارت إلى أنه إذا كان الغرض مجرد التثاقل عن العبادة فيكره تناول مثل هذه الأدوية، خشية تفويت أجر الصيام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهوتَه وأكلَه وشُربه مِنْ أَجْلِي) [متفق عليه].


وتابعت أنه يكره ذلك لما فيه من تفويت مقاصد الصوم من حصول التقوى، واستشعار نعم الله تعالى، والشعور مع الفقراء، وغيرها من حكم الصيام. 


ونصحت الإفتاء الصائمين بعدم تناول هذه الأدوية إلا لمن يعاني من حالة غير طبيعية من الجوع الشديد عند الصيام. والله تعالى أعلم

 




 

 


 

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