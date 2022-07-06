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الأربعاء، 06-07-2022 12:41 م

هل يجوز لمن نذر التضحية أن يأكل منها؟.. الإفتاء توضح

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم من نذر التضحية أن يأكل من أضحيته.

وقالت الإفتاء في ردها على الاستفسار الذي ورد لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يجوز لمن نذر أن يضحي أن يأكل من أضحيته، ولا أن يطعم منها أهل بيته الذين تلزمه نفقته.

وأضافت أنه من نذر أن يضحي بشاة معينة، وخرج الوقت قبل أن يفعل لزمه ذبحها قضاءً.

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وأشارت الإفتاء إلى أنه في حال موت شاة معينة نذر صاحبها أن يضحي بها قبل أن يذبحها، فلا شيء عليه إذا تلفت بلا تقصير منه؛ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر، وصارت عنده وديعة، وإن تلفت بتقصير منه لزمه بدلها.

 




 

 


 

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