هل يشمل بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة عيد الاستقلال القطاع الخاص؟

الوكيل الإخباري - تساءل الأردنيون العاملون بالقطاع الخاص بعد صدور بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بخصوص عطلة عيد الاستقلال التي تصادف يوم الخميس الموافق 25 أيار الجاري، إن كان يشمل القرار موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام.

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وبحسب ما كان يصدر من بلاغات خلال السنوات الماضية فإن القرار يشمل القطاع الخاص وذلك وفق تصريح سابق لوزارة العمل أكدت فيه أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من أيار يشمل القطاع الخاص.



وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغا رسميا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من أيار الجاري؛ بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

