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الأربعاء، 03-05-2023 03:51 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الإدارة والسياسات الصحية، ودكتور صيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

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كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة اليوم، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس علم الحاسوب، والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة الحسين التقنية.


ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس التصميم والتواصل البصري، والتصميم والفنون التطبيقية في الجامعة الأميركية في مادبا، وبكالوريوس علم الحاسوب في الجامعة الألمانية الأردنية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعة إربد الأهلية.


وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم متوسط تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني، ومساحة الطرق وحساب الكميات، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، وهندسة الأنظمة الهيدروليكية-الآلات الثقيلة، وتكييف وتبريد، وتكنولوجيا التحكم الصناعي، والصيانة الكهروميكانيكية، والمعدات والتركيبات الكهربائية/ برنامج الدبلوم، وتكنولوجيا الطاقة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، في كلية الهندسة التكنولوجية /جامعة البلقاء التطبيقية.

 




 

 


 

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