الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 09:29 ص

المياه: 800 ألف م3 دخلت سد الوالة خلال 48 ساعة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية وصل حتى صباح اليوم الأربعاء إلى ما نسبته 75,5 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا.

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وأضافت الوزارة أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت سد الوالة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 800 ألف م3 لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 136,3 مليون م3.

 

وأشارت إلى أن نسبة التخزين الكلية في السدود بلغت 47,3% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

 




 

 


 

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