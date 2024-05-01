الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 09:32 ص

بيان من المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عرباي حلوة


الوكيل الاخباري - قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام الخميس في كل فروعها من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان الأربعاء، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.


ودعا المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على لمعرفة الأسواق العاملة الخميس.


كما دعا القضاة إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً والبالغ عددها أكثر من 350 سلعة والتي تنتهي مساء السبت الرابع من هذا الشهر.


 




 

 


 

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