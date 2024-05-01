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الأربعاء، 01-05-2024 09:50 ص

مجلس محافظة البلقاء يفتتح نادي هيئة شباب البقعة للياقة البدنية

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الوكيل الاخباري- افتتح رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أمس الثلاثاء، نادي هيئة شباب البقعة لبناء الأجسام واللياقة البدنية الممول من مجلس محافظة البلقاء.

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وقال العواملة، إن مجلس محافظة البلقاء يولي قطاع الشباب أهمية كبيرة، حيث تم تخصيص مليون و440 ألف دينار ضمن موازنته لقطاع الشباب العام الحالي، مؤكدا الدور الذي تقوم به الهيئة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية لقطاع الشباب، بالرغم من محدودية الموارد .


وثمن رئيس نادي هيئة شباب البقعة نبيل أبو السيد، دور المجلس في تمويل ودعم النادي، مستعرضا أبرز النشاطات والفعاليات والمبادرات التي يقدمها النادي لخدمة المجتمع المحلي.


وتحدث عن أبرز احتياجات الصالة الرياضية والتي تتمثل بوجود نقص في الأجهزة والمعدات الرياضية في قسم بناء الأجسام، إضافة لحاجة النادي للتوسعة بما يتناسب مع عدد المشتركين فيه، مشيرًا إلى رمزية رسوم الاشتراك خدمة لأبناء المجتمع المحلي.

 

 




 

 


 

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