الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من روابط وهمية تدعي أنها منصات لتسجيل الدعم للفقراء

عجلون : حوارية بعنوان المشاركة بالانتخابات واجب وطني

انقلاب مركبة في نفق صويلح باتجاه عمّان يتسبّب بأزمة سير

لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تحتفي بيوم المرأة وعيد الأم السبت المقبل

الجيش الياباني يرصد سُفناً حربية روسية عملاقة ورسالة "شديدة اللهجة" من موسكو

الأمن العام: سنحمي كل شيء يتعلق بالانتخابات.. ومرتبات باللباس المدني وطائرات للمراقبة

التربية لـ الوكيل : لا عطلة للمدارس يوم الاثنين المقبل

بورصة عمان تصل أعلى المستويات منذ شباط 2011

قُرابة نصف مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال أول شهرين من 2022

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده ستتمسك باستراتيجية صفر إصابات كورونا

الخميس، 17-03-2022 09:10 م

هيئة الطاقة: احتساب العبث بعدادات الكهرباء بالعودة لقراءات عامين ماضيين

449426_1_1647529171


الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة عبدالرحيم العكايلة إن الهيئة معنية بترخيص الشركات العاملة في الكهرباء.اضافة اعلان


وأضاف أنه من ابرز الاعمال التي تقوم بها الضابطة العدلية مراقبة استجرار الطاقة الكهربائية من خلال الرقابة على المزود والمستهلك.

ونوه إلى أن الكودات والرخص الممنوحة من الهيئة تلزم الشركات في تطبيق التعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب هذه الرخص والكودات وتلزم المستهلك بالالتزام بتعليمات المزود.

ولفت إلى أن هناك نوعين من الفاقد هما فاقد فني وفاقد غير فني.

وبين أنه يوجد في الأردن مناطق يتركز فيها الفاقد بكميات كبيرة ما يتطلب تركيز الرقابة عليها والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقوم الهيئة بإجراء دورها الرقابي على أكمل وجه.

ونوه إلى أن آلية احتساب العبث من خلال العودة إلى استهلاكات المشترك لمدة عامين ومقارنة وضعه الطبيعي من دون عبث، ومن ثم احتساب كمية الفاقد من تاريخ تغير قيمة الفاتورة.

وأشار إلى أن عدد كشوفات العدادات بلغت العام الماضي 197 ألفا و696 كشفا، وتم ضبط 18 ألفا و346 حالة، توزعت على النحو التالي 2664 ضبط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية و10 آلاف و230 من خلال الهيئة، و5452 من خلال شركات التوزيع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

عجلون : حوارية بعنوان المشاركة بالانتخابات واجب وطني

275863159_273628164940366_1939562679985786158_n

انقلاب مركبة في نفق صويلح باتجاه عمّان يتسبّب بأزمة سير

3202217195239182276496

لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تحتفي بيوم المرأة وعيد الأم السبت المقبل

5c4c1af9bfa79aa6a3c8336273736070

الأمن العام: سنحمي كل شيء يتعلق بالانتخابات.. ومرتبات باللباس المدني وطائرات للمراقبة

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : لا عطلة للمدارس يوم الاثنين المقبل

WhatsApp-Image-2021-09-25-at-6.50.06-PM

قُرابة نصف مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال أول شهرين من 2022

أخبار متعلقة
main_image62322e1c0cb53

هيئة الطاقة: رفض باخرة نفطية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

275730002_334025175431724_7062727286722506404_n

مطالب بإلغاء فرض "دينارين" على كل كيلو واط لمستخدمي الطاقة المتجددة في المنازل

image (15)

3 ضباط أردنيين في المراتب الأولى بكلية الشرطة الكويتية

بسكويت-بدون-زبدة

الغذاء والدواء تنفي وجود كحول في أحد انواع البسكويت المستورد

620cf650d71c9

399 مليون دينار خسائر يتكبدها الأردن بسبب وفيات التدخين

9C837F02-31D8-43C8-8985-1E79A1879831

الأردن الأعلى في العالم استهلاكا للتبغ