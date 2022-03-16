هيئة الطاقة: رفض باخرة نفطية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية البترول والصخر الزيتي في هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زيد السمور، إنه لم يتم استقبال أية باخرة تحمل النفط والغاز غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، منذ بداية العام الحالي. اضافة اعلان





وأكد السمور، خلال جولة مع الصحفيين في الجنوب، أنه تم رفض باخرة نفطية العام الماضي.



ولفت إلى أن جميع البواخر النفطية سليمة ولا يوجد فيها أية مشاكل.



ومن جهته، قال مدير مستودعات شركة مصفاة البترول المهندس يعقوب بني طه، إن الشركة تستقبل النفط الخام بأنواعه والغاز الطبيعي ليتم تخزين تلك السلع في المستودعات.



وأضاف بني طه، أن سعة تخزين الغاز في المستودعات 100 ألف من الغاز، و40 ألف طن للبنزين، و80 ألف للسولار.



