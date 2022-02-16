الغذاء والدواء تنفي وجود كحول في أحد انواع البسكويت المستورد

الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن منتج بسكويت أوريو المتداول في الاردن خال من الكحول، وفقًا لنتائج التحليل المخبرى لعينات البسكويت لدى مختبرات المؤسسة.



وأضاف مهيدات، وفقا لبيان المؤسسة الذي رصده "الوكيل الإخباري" أن مادة ethyl vanillin التي تدخل في انتاج البسكويت المذكور هي مادة منكهة ولا تحتوي على الكحول.



ويذكر أن معظم كميات هذا المنتج تستورد للمملكة من دولتين عربيتين.

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