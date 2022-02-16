الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

مجلس الوزراء يقرر إحالات وإنهاء خدمات موظفين - أسماء

الأربعاء، 16-02-2022 03:23 م

الغذاء والدواء تنفي وجود كحول في أحد انواع البسكويت المستورد

بسكويت-بدون-زبدة


الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن منتج بسكويت أوريو المتداول في الاردن خال من الكحول، وفقًا لنتائج التحليل المخبرى لعينات البسكويت لدى مختبرات المؤسسة.

وأضاف مهيدات، وفقا لبيان المؤسسة الذي رصده "الوكيل الإخباري"  أن مادة ethyl  vanillin التي تدخل في انتاج البسكويت المذكور هي مادة منكهة ولا تحتوي على الكحول.

ويذكر أن معظم كميات هذا المنتج تستورد للمملكة من دولتين عربيتين.

اضافة اعلان

 

ودعا المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021241130266069834

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

37b2057603a1b3e56536e96a7d4e8919

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

110186_1_1617802798

بدء التسجيل بمشروع دعم سبل العيش في الأردن - رابط

7386fdda-1acc-4aaa-b8dc-ea053bf41fd5

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

Screenshot_42

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

WhatsApp Image 2022-02-16 at 3.50.23 PM

افتتاح فرع إنتاجي يوفر 200 فرصة عمل في الشوبك

أخبار متعلقة
0L5A9566

خبير يكشف أسباب امتناع البعض عن تلقي لقاح كورونا في الأردن

6e3cb29f-1055-4725-88be-a7eb8766484e

الاوبئة تكشف عن الاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بأوميكرون في المملكة

M63A0051

الضمان تدعو جمهورها إلى التعامل معها دون وسطاء

resize

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

0L5A1599 - Copy

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 30 الفا و419 اصابة

وزارة الخارجية

الخارجية : أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن