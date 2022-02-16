399 مليون دينار خسائر يتكبدها الأردن بسبب وفيات التدخين

الوكيل الإخباري - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني ، إنه تقدّر الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن الوفيات المبكرة بسبب استهلاك التبغ بحوالي 399 مليون دينار أردني.

اضافة اعلان



ووفقا للمنتدى، تعتبر الرعاية الطبية المطلوبة لعلاج الأفراد من عواقب استخدام التبغ باهظة الثمن كونها تبدأ بالمراحل المرضية أولاً.



واشار الى انه لم يتحسّن ترتيب الأردن في الفوائد التي تعود على صناعة التبغ، حيث بلغ ترتيبه 29/33 دولة في عام 2019، و44/57 دولة في عام 2020، و76/80 دولة في عام 2021.



أما في المؤشر الفرعي لمستوى المشاركة في تطوير السياسات، فقد بقي ترتيب الأردن ضمن الدول الأضعف، حيث بلغ ترتيبه 29/33 دولة في عام 2019، و53/57 دولة في عام 2020، و76/80 دولة في عام 2021.



ووفقا للتقرير بقي ترتيب الأردن ضمن الدول الأخيرة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية لشركات التبغ، حيث بلغ ترتيبه 32/33 دولة في عام 2019، و45/57 دولة في عام 2020، و69/80 في عام 2021.



واعتبر المنتدى أن أداء الأردن كان متواضعًا في الشفافية، حيث بلغ ترتيبه 12/33 دولة في عام 2019، و32/57 دولة في عام 2020، و45/80 دولة في عام 2021.

اظهار أخبار متعلقة

