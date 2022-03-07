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الإثنين، 07-03-2022 06:05 م

هيئة النقل تمهل سيارات التأجير المنتهي عمرها التشغيلي حتى نهاية العام الجاري

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الوكيل الاخباري - منح مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، سيارات التأجير المنتهي عمرها التشغيلي العام الماضي، مهلة للشطب أو الاستبدال حتى نهاية العام الجاري.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي تأكيدا على التوجيهات الملكية السامية بضرورة تقديم جميع التسهيلات للنهوض بقطاع النقل ومراجعة التشريعات بما يحفز عمل المستثمرين في القطاع.

كما يأتي القرار، بحسب البيان، نظرا للظروف والتداعيات التي واجهت القطاع السياحي بجائحة كورونا خلال العامين السابقين، والذي يعد الأكثر تضررا بين أنماط النقل كافة.

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