وزير التربية ينعى طفلين أخوين في إربد

الوكيل الاخباري -

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نعى وزير التَّربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالبين ( محمد ويامن فارس عباسي ) من طلبة الصف التمهيدي في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطة الثانوية / مديرية لواءي الطيبة والوسطية إثر تعرضهما لحادث دهس في إربد .وتقدم مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الأستاذ حمزة نجادات بأحر التعازي والمواساة لذوي وأقارب ومعلمي وزملاء الطالبين "محمد فارس عباسي ويامن فارس عباسي" لوفاتهما ووفاة والدتهما إثر تعرضهم لحادث سير مؤسف.ووقع حادث دهس ليلة الثلاثاء أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 4 في إربد بسبب قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة) مما تسبب في دهس المشاة على جانب الطريق بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.