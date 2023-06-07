إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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توقعت مصادر نيابية صدور إرادة ملكية سامية خلال الفترة المقبلة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، مرجحة الدعوة إلى عقدها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن لدى الحكومة العديد من مشاريع القوانين ومشاريع قوانين معدلة هامة وتتطلب المرحلة المقبلة عقد دورة استثنائية لغايات إقرارها.وأضافت أن من أبرز مشاريع القوانين ومشاريع القوانين هي مشروع قانون السير، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون الشركات المعاد من الأعيان.وأعطى الدستور الأردني الحق للملك بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.يشار إلى أن الإرادة الملكية تحدد بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها، ولا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية أمورا لم ترد صراحة في نص الإرادة الملكية.وكانت صدرت الإرادة الملكية، أيار الماضي، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار سنة 2023 ميلادية.