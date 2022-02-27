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الأحد، 27-02-2022 09:34 م

ورشة حوارية حول مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المقبلة

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارتا الإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية، اليوم الأحد في ناعور، ورشة حوارية حول أهمية مشاركة المرأة والشباب في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجري في 22 آذار المقبل.

وتحدث المحاضر محمد الحوامدة من وزارة الإدارة المحلية حول أهمية مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات باعتبارهم أذرع التغيير للأفضل، وفقا لتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات والميادين، خاصة في قطاعات التنمية التي تعتبر الركيزة الأولى لإقامة المشاريع في مناطق البلديات والمحافظات، وتوفير فرص عمل تساهم في الحد من مشاكل البطالة والفقر.

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