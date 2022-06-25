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السبت، 25-06-2022 10:36 م

ورشة عمل تدريبية لضباط ارتباط عون العقبة الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التطوير المؤسسي في سلطة العقبة الخاصة اليوم السبت ورشة عمل تدريبية لضباط ارتباط تطبيق "عون العقبة" الإلكتروني.

وأكد مفوض المدينة والإقليم في السلطة عبدالله النجادات أهمية التطبيق للمقيمين والزائرين لمدينة العقبة كونه يقدم المقترحات والشكاوى ومعالجتها من قبل الجهات المعنية بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى ضرورة المتابعة والأشراف والعمل على تحديث تطبيق "عون العقبة" بشكل دوري ومستمر وتحميلة بكافة البيانات والمعلومات من خلال ضباط الارتباط وبالتنسيق مع قسم الحكومة الإلكترونية في سلطة العقبة الخاصة.

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