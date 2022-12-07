الوكيل الاخباري - نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول إعداد سياسة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.



وقال أمين عام الوزارة، الدكتور برق الضمور، خلال افتتاحه الورشة مندوبًا عن وزيرة التنمية الاجتماعية، إن فكرة إعداد هذه السياسة تأتي انطلاقاً من الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل للأعوام 2021-2023.

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