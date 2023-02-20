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الإثنين، 20-02-2023 11:27 م

ورشة عمل حول الحاكمية الرشيدة بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية في محافظة إربد اليوم، ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الحاكمية الرشيدة، بحضور عدد من موظفي المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص .

وقالت المديرة التنفيذية لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية الدكتورة أميرة مصطفى إن الحاكمية الرشيدة أصبحت من المتطلبات الرئيسية التي تلعب دورا مهما في تنظيم المجتمع وقوة تماسكه، لافتة إلى بعض المتطلبات التي تحقق هذه الغاية النبيلة كإقرار العدالة والقضاء على الفساد وزيادة الشفافية والمساءلة وحرية تداول المعلومات.

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