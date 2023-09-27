ورشة عمل لدراسة طبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي

الوكيل الاخباري- عقدت في عمان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتقييم وإدارة موارد المياه الجوفية العميقة في إطار إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشراكة بين وزارة المياه والري/سلطة المياه والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة المسح الجيولوجي الفرنسي؛ بهدف تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يهدف المشروع إلى تحديث المعرفة النوعية والكمية لطبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي، مع الاستفادة من خبرتها الواسعة في سياق مماثل في الدول المجاورة.



وأضاف البيان أن نظام طبقة المياه الجوفية لمجموعة رم / الديسي الواقع في جنوب الأردن والمشترك مع والمملكة العربية السعودية يوفر موردا مائياً استراتيجيا للبلاد ويشكل ما يزيد عن 25 بالمئة من إمدادات مياه الشرب في الأردن وتخطط وزارة المياه والري لزيادة الاستخراج من طبقة الديسي بنحو 20 بالمئة في السنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تنفيذ مشاريع جديد للآبار العميقة ً في وسط الأردن لزيادة إمدادات المياه إلى عمان.