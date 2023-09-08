%164 زيادة الآبار المردومة في 8 أشهر ودعوات للتشدد

الوكيل الاخباري - ارتفع حجم الآبار المخالفة التي تم ردمها من قبل كوادر وزارة المياه والري- سلطة المياه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 164%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مصدر حكومي.

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وقال مصدر، وفقا ليومية الغد، إن التعديل الأخير على نظام مراقبة المياه الجوفية، كان له الدور الأكبر في التأثير والمساهمة في صون وحماية المصادر المائية، وذلك وسط مضي وزارة المياه والري- سلطة المياه بحملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وعلى رأسها تدابير إجراءات ردم الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة.



وبين المصدر:"أن عدد الآبار التي تم ردمها منذ الأول من كانون الثاني وحتى 31 آب من العام الحالي، وصل إلى 119 بئرا، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 45 بئرا.

وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، الصادر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أحكم السيطرة على ردم الآبار المخالفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

